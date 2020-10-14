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На одном из китайских порталов появилась публикация об эсминцах Type 055, которые, по мнению журналистов, наделены «суперспособностями». Аналитики утверждают, что корабли «умеют» выявлять самолеты, оснащенные технологией стелс, и максимально защищены от них.

Сообщается, что наиболее крупные корабли флота Поднебесной империи оснащаются радиолокационными системами, работающими сразу в двух диапазонах. Большие размеры позволяют устанавливать на них оборудование, выявляющее вражеские спутники, которые пролетают на низкой орбите, и эффективно их уничтожать. Также они способны передавать информацию о целях наземным ракетным и артиллерийским комплексам.

Type 055 – габаритные китайские эсминцы, длина которых составляет 180, а ширина – 20 метров. На борту они могут нести 128 ракет различных классов. Помимо этого, на эсминце установлена 133-мм пушка и несколько артиллерийских установок, способных вести беглый огонь по противнику. Одно из преимуществ, по словам аналитиков – это наличие информационно-управляющей системы, которая является китайским аналогом AEGIS, используемой на американских судах.

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