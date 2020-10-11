Анастасии Самбурской не нравятся мужчины, которые не способны заработать больше 30 000 рублей. Примерно так актриса ответила одному из своих подписчиков в социальных сетях, который спросил, стала бы она супругой полицейского или пожарного. Она заявила, что люди, занятые в подобных профессиях, редко зарабатывают больше 30-35 тысяч, поэтому обеспечить ее они не смогут.

Самбурская написала, что только аренда парковочного места обходится ей в 20 тысяч. Кроме того, около 25 000 нужно платить за коммунальные услуги.

Актриса спросила любопытного подписчика, как он собирается с ней жить со столь низким уровнем дохода. «Или ты хочешь жениться, чтобы тебя обеспечивала я?», – поинтересовалась девушка.

Рассуждения актрисы можно назвать вполне логичными, ведь ее цель – это найти мужчину, который был бы равен ей по социальному статусу. С таким спутником ей не придется беспокоиться о финансовом будущем.