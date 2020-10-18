Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

48-летняя актриса и модель София Вергара на своей странице в Instagram поделилась новым кадром, представ полностью обнажённой.

Фото, при этом, является не готовым кадром из фотосессии, а «взглядом со стороны» – голая модель находится в ванне, а её сверху, стоя на стремянке, снимает фотограф. Актрису прикрывает пена, так что ничего слишком «лишнего» увидеть не получится, кроме правого бедра и ноги, и, частично, груди. Также София выложила ещё несколько фото, уже не столь откровенных.

Как отмечается, Вергара является самой высокооплачиваемой актрисой 2020 года по версии издания Forbes. Первую строчку она занимает уже не в первый раз. Добиться этого Софии удалось благодаря сериалу «Американская семейка», за который она получает по 500 тысяч долларов за каждый выпуск.

Вам может понравиться

Николай Цискаридзе заявил о необходимости лечения дочери Любови Успенской

Николай Цискаридзе высказался по поводу Татьяны Плаксиной – дочери Любови Успенской. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.10.2020
  • читать 1 минуту

Ольга Бузова заявила, что не имеет отношения к совместной дате с рэпером Давой

Давид Манукян на своей странице в Instagram опубликовал пост с Ольгой Бузовой,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.10.2020
  • читать 1 минуту

Проценко допустил приближение второй волны коронавируса в России

Денис Проценко, главврач медучреждения в Коммунарке, отметил, что в Российской Федерации начинается… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Королев: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 24 °C | Подольск: погода, 18 октября – пасмурно, до 9 °C | Армавир: погода, 18 октября – переменная облачность, до 25 °C |