48-летняя актриса и модель София Вергара на своей странице в Instagram поделилась новым кадром, представ полностью обнажённой.

Фото, при этом, является не готовым кадром из фотосессии, а «взглядом со стороны» – голая модель находится в ванне, а её сверху, стоя на стремянке, снимает фотограф. Актрису прикрывает пена, так что ничего слишком «лишнего» увидеть не получится, кроме правого бедра и ноги, и, частично, груди. Также София выложила ещё несколько фото, уже не столь откровенных.

Как отмечается, Вергара является самой высокооплачиваемой актрисой 2020 года по версии издания Forbes. Первую строчку она занимает уже не в первый раз. Добиться этого Софии удалось благодаря сериалу «Американская семейка», за который она получает по 500 тысяч долларов за каждый выпуск.