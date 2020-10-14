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Профессор Оксфордского университета Ник Бостром ещё в 2003 году предложил теорию, согласно которой реальность является компьютерной симуляцией.

Создали же эту симуляцию некие весьма высокоразвитые цивилизации. Мнение Бострома показалось интересным для многих учёных, которые с того времени пытаются доказать или опровергнуть теорию. Бостром в своей статье «Доказательство симуляции», которая стала главной из раздела «Гипотез симуляции», привёл три утверждения.

Так, первое утверждение гласит о том, что человечество вымрет до наступления «постчеловеческой фазы». Следующее – все постчеловеческие цивилизации с некоторой малой вероятностью буду создавать множество симуляций своей эволюционной истории. И третье – люди с высокой вероятностью живут в компьютерной симуляции.

Отмечается, что как минимум одно утверждение верно. Также Дэфид Киппинг, являющийся астрономом Колумбийского университета, доказал, что третье утверждение верно наполовину. Также он связал первые две позиции и создал из трилеммы дилемму.

В ходе своих доказательств Киппинг пришёл к выводу о том, что люди живут в физическом мире. Однако если у них получится создать виртуальную реальность, способную порождать другие реальности, тогда ситуация изменится кардинальным образом.

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