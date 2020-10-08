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На официальном сайте правовой информации появилось новое постановление правительства, которое обязывает авиакомпании установить на борту самолётов камеры видеонаблюдения.

Как сообщается, согласно этому указу, камеры должны появиться с 2023 года – на новых самолётах, и с 2025 года на тех, которые уже используются. Они должны будут записывать происходящее в зоне прохода в кабину, а также в салоне воздушного судна. Записи должны будут храниться как минимум 30 суток.

Также отмечается, что авиакомпании в соответствии с порядком доступа и передачи данных должны будут предоставлять доступ к этим видеозаписям.

Требования будут действовать и для перевозчиков иностранных государств, если те совершают рейсы в Россию.

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  • Анна
  • 06.10.2020
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