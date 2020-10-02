БМПТ «Терминатор», которая у западных военных обозревателей получила название «Российская мясорубка», вполне может быть использована в качестве прототипа боевого робота. По мнению журналистов издания «Звезда», она имеет отличный потенциал, представляя собой самый страшный вид вооружения во всем мире.

По мнению экспертов, «Терминатор» обладает сверхвозможностями, поэтому именно эту машину нужно превратить в боевого робота. Она будет эффективно вести боевые действия даже без участия человека.

«Российская мясорубка» способна не только оказывать поддержку танковым подразделениям. Она вполне может воевать самостоятельно. Ее вес, составляющий 44 тонны, вполне сопоставим с массой классического танка, а вооружение наводит ужас на потенциального противника.

БМПТ оснащена двумя 30-мм пушками, имеет на борту комплексы «Атака-Т», способные выпускать управляемые ракеты, а также гранатометы, стреляющие в автоматическом режиме. Кроме того, стоит упомянуть и пулемет ПКТ. Дальность стрельбы из разных видов оружия составляет от пары сотен метров до 6-8 км.

Если превратить БМПТ в боевого робота, она станет настоящей «машиной смерти» и сможет справиться с решением самых сложных задач, уверены обозреватели.