Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и выявил, какие направления стали для российских туристов самыми нежеланными.

Как сообщается, этим направлением являются страны с нестабильной политической обстановкой. Путешествовать туда отказались бы более 70% российских туристов.

Также 30,5 путешественников не захотели бы отправиться в страны с неблагоприятным климатом. Чуть меньше, а именно, 27,7%, не стали бы посещать страну, имеющую какую-либо флору и фауну, которая их пугает.

Кроме того, 11,5% путешественников не собираются посещать страны, чью культуру они совершенно не знают. Также более половины опрошенных, 57%, сообщили о том, что некоторые страны их просто никогда не привлекали, и поэтому туда они и не поедут.