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Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматривает для отдельных российских семей новые выплаты, размер которых составит 51 тысячу рублей. Чтобы получить их, семья должна соответствовать несколькими важным условиям.

Во-первых, один из родителей, которому предоставляется возможность получить помощь от государства, должен быть не старше 24 лет. Ранее возрастное ограничение составляло 23 года.

Во-вторых, деньги выплачиваются при рождении первого ребенка. Предусмотрена возможность их получения и после появления на свет второго малыша, однако в данном случае первому уже должно исполниться 3 года или более, а суммарный доход семьи не может быть больше, чем 1,5 МРОТ.

Выплата в 51 тыс. рублей является единоразовой. Точные условия ее начисления зависит от конкретной области или края, так как данное пособие выплачивается на региональном уровне.

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