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Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о схеме обмана, которую она обнаружила на пляже.

Так, по словам туристки, она отдыхала вместе с мамой. Их попросили последить за вещами другие туристы, которые ушли и не возвращались несколько часов. Всё это время мама женщины боялась уйти, так как им поручили чужие вещи, и кто знает, что там внутри.

Однако, когда владельцы всё же вернулись за своей сумкой, оказалось, что у них были только парео и крем от загара. На вопрос, почему они так надолго ушли и не взяли вещи с собой, те ничего не ответили.

Также туристка рассказала, что стала свидетелем другой ситуации – у отдыхающих украли полотенца, а те обвинили в этом соседей по лежакам.

В заключение женщина посоветовала не соглашаться за присмотр за чужими вещами, так как затем «охранников» могут обвинить в краже.

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