Роспотребнадзор сообщил главное различие в процессах заболевания гриппом и коронавирусом.

Так, эти болезни различаются скоростью передачи. У гриппа, как отмечается, средний инкубационный период короче – три дня против пяти у коронавируса, кроме того, между повторными случаями заболевания гриппа проходит меньше времени. Это позволяет гриппу распространяться с большей скоростью, чем коронавирус.

Также грипп передаётся в первые 3-5 дня после проявления симптомов. Коронавирус, как сообщается, также может передаваться ещё за 1-2 дня до появления первых симптомов.

По предположения, число вторичных случаев заражения коронавирусом, которые может вызвать один человек, составляет 2-2,5, и это выше, чем у гриппа. Согласно последней информации, около 80% случае заражения коронавирусом протекает бессимптомно или легко, 15% требуют использования кислорода, и ещё 5% – подключения к ИВЛ. При коронавирусе доля тяжёлых и критических случаев больше, чем при гриппе.