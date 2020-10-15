Представители Роспотребнадзора заявили, что каждый человек имеет полное право решать – делать ему прививку от кори и гриппа или нет. Однако в отдельных сферах существует высокий риск заражения. Поэтому занятые в них сотрудники просто обязаны вакцинироваться.

Среди таких сфер названы медицина и образование. Действительно, как медики, так педагоги рискуют сами и могут заражать других. Поэтому в случае распространения заболевания они должны быть привиты. В противном случае им просто могут отказать в приеме на работу.

Юристы считают, что такое заявление Роспотребнадзора противоречит действующему законодательству. Любое медицинское вмешательство, согласно российским законам, должно осуществляться с согласия гражданина. И связи между отсутствием прививок и трудоустройством в законодательстве никак не обозначены.