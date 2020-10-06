Фильмы о великом сыщике с Бейкер-стрит, в которых главную роль исполнил Роберт Дауни-младший, вполне могут стать основой для создания новой киновселенной. Об этом во время фестиваля Fast Innovation Company заявил сам американский актер. Также его поддержала жена Сьюзан.

Напомним, что в декабре следующего года намечена премьера третьей части фильма «Шерлок Холмс», в которой сыграет не только Дауни-младший, но и Джуд Лоу. Супружеская чета уверена, что эта картина может стать началом целой серии приключений знаменитого сыщика.

Сьюзан Дауни рассказала о том, что сюжет фильма можно существенно расширить, а также рассмотреть возможность съемки ответвлений, в которых главными героями будут отдельные персонажи основной ленты. Также супруга актера помечтала о том, что новой киновселенной заинтересуется стриминговый сервис HBO. Впрочем, как Сьюзен, так и Роберт Дауни сказали о том, что для воплощения этой идеи в реальность нужно вложить много денег и времени.