Певица Рита Дакота сделала неожиданное признание о том, что «никогда не занималась сексом».

Дакота, как отмечается, состояла в браке с исполнителем Владом Соколовским, и родила от него ребёнка. На своей странице в Instagram она высказала на тему сексуальных отношений, заявив, что ранее у неё не было настоящего интима.

Согласно её словам, ранее она лишь позволяла мужчинам использовать её, чтобы они могли удовлетворить свои потребности. И только совсем недавно она начала испытывать удовольствие от интимной близости.

Также певица сообщила, что уже давно изучала информацию на тему сексологии и посещала различные семинары. Она считает, что обществу следует развивать сексуальное воспитание среди нового поколения для того, чтобы подростки знали о своём теле, а также могли дать отпор в случае попытки сексуального насилия. Кроме того, она отметила необходимость для девушек и женщин изучать своё тело и понимать, что им требуется для получения удовлетворённости.