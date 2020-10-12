читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Рита Дакота сделала неожиданное признание о том, что «никогда не занималась сексом».

Дакота, как отмечается, состояла в браке с исполнителем Владом Соколовским, и родила от него ребёнка. На своей странице в Instagram она высказала на тему сексуальных отношений, заявив, что ранее у неё не было настоящего интима.

Согласно её словам, ранее она лишь позволяла мужчинам использовать её, чтобы они могли удовлетворить свои потребности. И только совсем недавно она начала испытывать удовольствие от интимной близости.

Также певица сообщила, что уже давно изучала информацию на тему сексологии и посещала различные семинары. Она считает, что обществу следует развивать сексуальное воспитание среди нового поколения для того, чтобы подростки знали о своём теле, а также могли дать отпор в случае попытки сексуального насилия. Кроме того, она отметила необходимость для девушек и женщин изучать своё тело и понимать, что им требуется для получения удовлетворённости.

Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге охранник выстрелил из газового пистолета во врача

В Санкт-Петербурге был задержан местный житель, который совершил выстрел из газового пистолета… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.10.2020
  • читать 1 минуту

В США назвали безумной идею «Роскосмоса»

Эрик Бергер, журналист из Соединенных Штатов, на своей страничке в «Твиттере» сообщил,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликовано «доказательство» участия боевиков из Сирии в конфликте на Карабахе

В Интернете был размещен ролик, который некоторые эксперты считают прямым доказательством того,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 12 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 12 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 24 °C |