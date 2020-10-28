Использованное один раз растительное масло вполне можно применять повторно. Но только в качестве биодизельного топлива. Такое открытие сделали специалисты в области химии из Австралии, которые создали специальный катализатор для переработки масла.

Изобретение австралийских ученых представляет собой керамическую губку, которая по всей поверхности покрыта микронными порами. В ее составе содержатся наночастицы монооксида магния, диоксид циркония и иные активные компоненты. Масло, попадающее в эту губку, сперва очищается в более крупных порах, а затем проникает в мезопоры, где и запускается катализ жиров.

Данная технология очистки дает возможность превращать в низкоуглеродистый дизель любое, даже самое загрязненное масло. Помимо этого, она может применяться для получения биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства, водорослей, отслуживших свое старых резиновых покрышек и других исходных материалов.