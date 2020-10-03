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Учёные в своём новом исследовании выявили, что накачанные ягодицы влияют на результаты бега спортсменов.

В эксперименте были задействованы 42 мужчины, из которых пятеро являлись тренированными спринтерами, 26 имели занимались бегом непрофессионально, и ещё 11 были нетренированными мужчинами. Используя магнитно-резонансную томографию, у них были измерены 23 мышцы нижней части тела.

Выяснилось, что профессиональные бегуны имеют примерно на 45% более развитую ягодичную мышцу в сравнении с непрофессионалами из второй группы. Был сделан вывод, что размер мышц ягодиц оказывает большее влияние на быстрый бег, чем предполагалось ранее.

Так, предполагается, что увеличенная ягодичная мышца позволяет спортсмену генерировать больше энергии, что положительно влияет на его скорость. В итоге, увеличение ягодичных мышц будет способствовать улучшению результатов.

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