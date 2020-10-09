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На официальном интернет-портале ЗВО появилась информация о том, что в ходе тактических маневров по тревоге были подняты расчеты ОТРК «Искандер-М» в Курской области.

Отмечается, что более полтысячи военных и специалистов российского ОПК осуществят масштабный марш. В нем планируется задействовать свыше тридцати единиц боевой техники. Они должны будут совершить пуски ракет по условному противнику на военных полигонах, расположенных в Астраханской области.

В подготовленном сценарии указывается, что военнослужащим необходимо будет пройти через зараженную область, отразить вражескую атаку, а затем развернуть ракетные установки на отмеченных позициях. Большое внимание уделят одновременному удару по вражеским объектам.

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  • Анна
  • 08.10.2020
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