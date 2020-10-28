На недавних учениях, проходивших на одном из турецких полигонов, вооруженные силы страны испытали ракеты «Корнет-Э», которые были закуплены Турцией у России. Выстрелы производились самоходным комплексом Kaplan. В Сети появилось видео этих испытаний.

Сам противотанковый комплекс произведен в Турции военно-промышленной компанией FNSS. Помимо ПТРК, она изготавливает также боевые машины для пехоты и прочую бронетехнику.

Комплексы Kaplan – это образец современной бронированной машины. Они оснащены комфортными креслами, автоматической системой, способной мгновенно погасить возгорание. Баки с топливом надежно защищены от возгорания и взрыва. Кроме того, имеется защита от фугасов и мин.

По автомобильной дороге ПТРК развивает скорость до 65 км / ч. На полном баке машина способна проехать чуть более 500 километров.