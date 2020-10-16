С 27 сентября, когда в очередной раз обострился конфликт в Нагорном Карабахе, азербайджанским войскам удалось взять под свой контроль почти сорок городов и сел. Кроме того, ими захвачены наиболее важные высоты на всех направлениях в зоне вооруженного столкновения.

Комментируя это высказывание, эксперты говорят, что Азербайджану действительно удалось добиться серьезных тактических успехов. Кроме того, армия уничтожила большое количество техники и живой силы противника. Но основная цель, которую ранее озвучивал Алиев – полное «освобождение НКР, оккупированной Арменией», – все еще не достигнута. И на ее реализацию может уйти еще очень много времени.

Напомним, Алиев ранее заявлял, что нынешнее развитие событий в Карабахе является наиболее верным подходом. Он пообещал продвигаться вглубь НКР до тех пор, пока Армения не остановится и не станет в точности соблюдать условия перемирия.