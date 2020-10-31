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Премьера картины по роману Роальда Даля «Ведьмы», которую снял Роберт Земекис, в минувший четверг состоялась в российских кинотеатрах. Главные роли в этом сказочном фильме исполнили Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер и Джазир Бруно.

Главный герой ленты – маленький мальчик, родители которого погибают в автомобильной аварии. Ребенка берет на воспитание бабушка, которая перевозит его в отель, расположенный на побережье Мексиканского залива. Именно там мальчик сталкивается с ведьмами, которые на традиционном шабаше задумывают очередные злые дела.

Ведьмы узнают, что их заговор раскрыт ребенком и превращают невольного свидетеля в мышь. Он, а также его друг и мышка Дейзи, ранее тоже ставшая жертвой ведьминых проделок, начинают думать, как вернуть себе человеческий облик и победить зло, помешав исполнению заговора.

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