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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что у России имеются причины для того, чтобы ввести войска в Нагорный Карабах.

В вооружённом конфликте в Карабахе, как заявил Пашинян, принимают участие террористы из Сирии. Как он отметил, они являются для России серьёзной угрозой. Таким образом, Россия имеет легитимное право и основания отреагировать на эту ситуацию, так как боевики могут проникать и на территорию России.

Кроме того, Пашинян отметил, что после появления сведений о боевиках из Сирии, арабские СМИ заявили, что часть группировок разгромили и они разошлись в разные стороны. По мнению Пашиняна, это указывает на то, что некоторые лица из этих группировок перебрасывают в Россию, так как они считают её врагом. Кроме того, он напомнил, что Россия принимала антитеррористические меры для уничтожения боевиков в Сирии, так как они представляли угрозу её национальной безопасности.

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