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Никол Пашинян заявил, что требуемый результат противостояния в Карабахе народ Армении сможет получить только в бою. Он призвал всех взяться за оружие и стать на защиту своей страны.

По словам главы правительства Армении, только эффективное ведение боевых действий, в которых будут участвовать все, кто способен держать оружие в руках, поможет отстоять свою страну. Пашинян отметил, что Азербайджан сейчас согласен на мир только в том случае, если Карабах станет его территорией. Это для Армении не является приемлемым результатом.

Напомним, что конфликт в НКР обострился 27 сентября. С тех пор Армения и Азербайджан уже дважды заключали соглашения о гуманитарном перемирии, однако практически сразу одна из сторон нарушала режим прекращения огня. Лидеры стран согласились на встречу в Москве, но и Никол Пашинян, и Ильхам Алиев уверены, что на ней не удастся найти точки соприкосновения для мирных переговоров.

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