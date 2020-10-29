Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Греческие Вооруженные силы получат в свое распоряжение шесть американских истребителей F-35. Эти самолеты предназначались для Турции, однако она, как уже сообщалось ранее, была исключена из программы производства. Причиной стала покупка у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и игнорирование требований США по отказу от этих средств ПВО.

Условия передачи истребителей Греции обсуждались с участием Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Согласно договору, греческая сторона получит двадцать воздушных машин. Шесть из них – это самолеты, «не востребованные» Анкарой.

После обострившегося конфликта с Турцией Греция активно взялась за модернизацию своих ВС. Помимо истребителей, которые будут предоставлены в кредит, она покупает беспилотные аппараты и ракеты у Израиля, а также боевые корабли и субмарины у Германии. Авиационный парк будет расширен за счет уже упомянутых F-35, а также истребителей Rafale производства Франции.

Вам может понравиться

Разработан новый вид биотоплива из использованного растительного масла

Использованное один раз растительное масло вполне можно применять повторно. Но только в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Баку осудили обстрел журналистов Euronews в Нагорном Карабахе

Неподалеку от села Талыш, расположенного на территории Нагорного Карабаха, автомобиль с журналистами… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха

Сразу несколько азербайджанских интернет-изданий опубликовали видео, на котором якобы можно увидеть гибель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – дождь, до 8 °C | Королев: погода, 29 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 октября – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 29 октября – пасмурно, до 21 °C |