Греческие Вооруженные силы получат в свое распоряжение шесть американских истребителей F-35. Эти самолеты предназначались для Турции, однако она, как уже сообщалось ранее, была исключена из программы производства. Причиной стала покупка у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и игнорирование требований США по отказу от этих средств ПВО.

Условия передачи истребителей Греции обсуждались с участием Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Согласно договору, греческая сторона получит двадцать воздушных машин. Шесть из них – это самолеты, «не востребованные» Анкарой.

После обострившегося конфликта с Турцией Греция активно взялась за модернизацию своих ВС. Помимо истребителей, которые будут предоставлены в кредит, она покупает беспилотные аппараты и ракеты у Израиля, а также боевые корабли и субмарины у Германии. Авиационный парк будет расширен за счет уже упомянутых F-35, а также истребителей Rafale производства Франции.