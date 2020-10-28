Игрок итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ПЦР-тесты – «это полная ерунда». Футболист пояснил, что чувствует себя полностью здоровым, несмотря на положительные результаты этих самых тестов.

Напомним, что еще 13 октября стало известно о заболевании Криштиану Covid -19. Именно из-за этого нападающему «Юве» пришлось пропустить два матча в итальянском первенстве. Также игрок не вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Динамо» из Киева.

Вчера Роналду повторно сдал ПЦР-тест, который вновь оказался положительными. Теперь форварду придется отсиживаться на скамье запасных во время важного матча его команды с каталонской «Барселоной».

Напомним, что ранее «звезде» туринского клуба предъявляли обвинения в нарушении условий карантина, установленных в Италии.