ВЦИОМ провел телефонный опрос россиян в возрасте от 18 лет и определил лучших исполнителей российской эстрады подходящего к своему завершению года. Всего в исследовании принимали участие 1600 человек.

По результатам опроса лучшим певцом в 2020 году стал 53-летний Филипп Киркоров. Он набрал всего 9 процентов голосов всех опрашиваемых, однако этого оказалось достаточно, чтобы обойти таких не менее известных исполнителей, как Григорий Лепс, Лев Лещенко, Олег Газманов, Дмитрий Билан и прочих.

Певице Полине Гагариной для победы потребовалось больше голосов. Она набрала 12 процентов и стала лучшей исполнительницей года. Следом за ней в рейтинге идут примадонна российской эстрады Алла Пугачева (она набрала лишь 7 процентов голосов), Ани Лорак, Лариса Долина, разделившая с Пугачевой вторую позицию Валерия, София Ротару и другие.