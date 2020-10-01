Исследователям из Франции удалось обнаружить под основным слоем картины «Мона Лиза», нарисованной Леонардо да Винчи, набросок, созданный с применением угольков.

Недавно специалисты решили провести тщательный анализ рисунка с использованием новой технологии, которая может фиксировать свет волн разных длин. В итоге они смогли найти под краской еще один рисунок, изготовленный углем.

В районе волос и конечностей Джоконды эксперты обнаружили применение техники спольверо. Речь идет об особом методе рисования, в рамках которого контур изображения переносят на холст с использованием угольной пыли.