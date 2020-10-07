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Выигравшая последний сезон «Голоса 60+» Дина Юдина прокомментировала скандал, разгоревшийся в сети из-за ее победы. Напомним, что многие пользователи уверены – победить должен был Петр Таренков, занявший по итогам зрительского голосования лишь второе место.

Юдина выразила полное согласие с этой точкой зрения. Она сказала, что сама была уверена в победе своего соперника, так как у него отличный голос. Победительница назвала Таренкова настоящим профессионалом, но отметила, что ее победа стала результатом народного голосования.

По словам Юдиной, ее исполнение песни «На тот большак», по всей видимости, оказалось немного ближе к народу, который определял победителя, чем «оперная партия», исполненная соперником. Именно поэтому голоса распределились не в его пользу.

91-летняя Юдина набрала в финале 59,6 процента голосов. За победу Петра Таренкова проголосовало 41,4 % телезрителей.

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