Пользователи сети, которые внимательно следили за проектом «Голос 60+», разбились на два лагеря, каждый из которых отстаивает свою точку зрения.

Первый из них поддерживает 91-летнюю Дину Юдину, сумевшую не только пережить блокаду, но и одержать победу в телешоу. Представители второго уверены, что победителем должен был стать Петр Таренков, который в итоге занял лишь второе место.

Таренков исполнял песню Granada, которую написал композитор из Мексики Агустин Лара. Выступление участника шоу запомнилось многим зрителям, отметившим отличный голос исполнителя и пообещали ему поддержку на будущих концертах.

В пользу победы Юдиной также высказывалось большое количество пользователей сети. Они написали, что блокадница душевно спела песню «Если б не было войны». И несмотря на то, что голос у нее не столь силен, как у Таренкова, женщине все же удалось проникнуть в самую душу слушателей.

Напомним, что Дина Юдина и Петр Таренков набрали 59,6 и 40,4 процента голосов телезрителей соответственно.