Певица Валерия ради съёмок в новом клипе улетела в жаркие страны, откуда поделилась кадром в купальнике.

На фото певица позирует в купальнике-бикини чёрного цвета возле бассейна. Образ дополнен солнцезащитными очками. В подписи Валерия сообщает, что ей для клипа не помешает лёгкий загар, и поинтересовалась у подписчиков о том, как они относятся к солнечным ваннам.

В комментариях подписчики выразили восхищение фигурой артистки, и заявили, что такому роскошному телу можно только позавидовать. Также некоторые отметили, что Валерия такими фотографиями мотивирует на то, чтобы заниматься спортом.

Впрочем, подобного мнения придерживаются не все – некоторые уверены, что секрет стройности 52-летней певицы в том, что она страдает анорексией. Однако, как она ранее заявляла, секрет в том, что она соблюдает правильное питание и ежедневно занимается физическими упражнениями.