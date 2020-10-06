Певица Натали удивила поклонников неожиданным изменением имиджа.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, представ с новой причёской и другим цветом волос. Так, Натали сделала себе стрижку и перекрасилась в довольно необычный оттенок – блонд и розовыми прядями.

Комментируя перемены, певица рассказала, что решила вернуться к своему естественному цвету волос, но процесс был долгим и непростым – стилист работал над ней около четырёх часов. Розовый цвет, как Натали сообщила, остался из-за тонирования, и постепенно он смоется.

Впрочем, поклонники новый имидж 46-летней певицы всё равно оценили высоко, и заявили, что хоть розовый оттенок и необычный, но Натали идёт и позволяет выглядеть ей моложе.