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Певица Александра Чвикова, известная под псевдонимом Алекса, дала своим поклонникам повод подозревать, что она рассталась со своим женихом.

Как сообщается, певица около месяца назад рассказала подписчикам в Instagram, что её возлюбленный сделал ей предложение. Она встречается, как отмечается, с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.

Сейчас же пошли слухи, что пара разругалась. Так, поводом для появления этих слухов стало то, что Алекса удалила все их совместные фотографии, и даже снимок с обручальным кольцом. На странице Вячеслава, впрочем, все фото сохранились. Сами возлюбленные свои отношения не прокомментировали.

Отмечается, что Дайчев ради Алексы бросил свою жену, которая, к тому же, была беременна на то время. При этом он присутствовал на родах.

Некоторые поклонники Алексы теперь мечтают о том, чтобы певица приняла участие в реалити-шоу «Холостяк» и встретилась с Тимати, с которым состояла в отношениях во времена «Фабрики звёзд».

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