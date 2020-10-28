Дмитрий Песков дал официальный комментарий на критические заявления Рамзана Кадырова в адрес Эммануэля Макрона. Он пояснил, что Кадырову, как главе одного из субъектов РФ, следовало бы равняться на позицию Владимира Путина.

По словам Пескова, законодательство, которое действует в настоящий момент в России, определяет, что именно Президент занимает главенствующую позицию в области внешней политики. Главы же отдельных субъектов Федерации не формируют ее и не уполномочены самостоятельно что-либо решать по отношениям РФ с другими государствами. Поэтому им необходимо учитывать позицию главы государства, делая какие-то заявления.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров обрушил на Макрона лавину критики. Он заявил, что французский президент, поддерживающий карикатурные изображения Мухаммеда, а также пытающийся создать «просвещенный ислам», сам провоцирует мусульман, проживающих во Франции, на совершение преступлений.