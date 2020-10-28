Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Песков дал официальный комментарий на критические заявления Рамзана Кадырова в адрес Эммануэля Макрона. Он пояснил, что Кадырову, как главе одного из субъектов РФ, следовало бы равняться на позицию Владимира Путина.

По словам Пескова, законодательство, которое действует в настоящий момент в России, определяет, что именно Президент занимает главенствующую позицию в области внешней политики. Главы же отдельных субъектов Федерации не формируют ее и не уполномочены самостоятельно что-либо решать по отношениям РФ с другими государствами. Поэтому им необходимо учитывать позицию главы государства, делая какие-то заявления.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров обрушил на Макрона лавину критики. Он заявил, что французский президент, поддерживающий карикатурные изображения Мухаммеда, а также пытающийся создать «просвещенный ислам», сам провоцирует мусульман, проживающих во Франции, на совершение преступлений.

Вам может понравиться

Школьница ударила ножом 15-летнюю девочку в ходе ссоры в Челябинске

Потасовка между двумя школьницами в селе Русская Теча, что в Челябинской области,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха

Сразу несколько азербайджанских интернет-изданий опубликовали видео, на котором якобы можно увидеть гибель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Asia Times: РФ могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких дронов

В интернет-издании Asia Times появилась публикация о таинственном оружии России, которое было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 28 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 28 октября – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 28 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 28 октября – переменная облачность, до 19 °C |