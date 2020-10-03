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На следующей неделе зрители не увидят многосерийный фильм «Гадалка», главную роль в котором исполнил Михаил Пореченков. О причинах снятия сериала с эфира пока не сообщается. Известно, что в первом сезоне должно было быть 16 серий, однако зрителям показали только семь.

«Гадалка» — это сериал о сверхъестественных особенностях Люси Некрасовой, являющейся партнершей персонажа Пореченкова майора полиции Алексея Потапова. Девушка оказывает ему помощь в раскрытии преступлений, так как является экстрасенсом. Благодаря своим предчувствиям, она видит все детали совершенных преступлений, а также тех, кто в ответе за них.

В телепрограмме на будущую неделю вместо «Гадалки» появился сериал «Мосгаз». Вполне возможно, что первые семь серий были показаны, чтобы заинтриговать зрителя, а продолжение появится на экранах позже. Подобный трюк проделывался неоднократно с несколькими сериалами.

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