Азербайджанские средства ПВО смогли перехватить ракету, которая была выпущена вооруженными силами Армении по Баку. Уничтожение снаряда показали на видео.

Данное происшествие случилось вчера, 8 октября. Позднее на канале A Haber, транслируемом в Азербайджане, была продемонстрирована запись, на которой можно увидеть летящую в небе ракету. Ведущий заявил, что системы противовоздушной обороны страны успешно нейтрализовали эту боеголовку.

Согласно словам инсайдеров, ракета была подбита неподалеку от газового трубопровода. Отмечается, что речь шла о кассетной ракете, которая содержала в себе примерно триста боезарядов. В армянских СМИ при этом отмечают, что внутренняя часть снаряда напоминает ракеты, обнаруженные в окрестностях Степанакерта, поэтому они считают, что ее выпустил Азербайджан.