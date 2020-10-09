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Азербайджанские средства ПВО смогли перехватить ракету, которая была выпущена вооруженными силами Армении по Баку. Уничтожение снаряда показали на видео.

Данное происшествие случилось вчера, 8 октября. Позднее на канале A Haber, транслируемом в Азербайджане, была продемонстрирована запись, на которой можно увидеть летящую в небе ракету. Ведущий заявил, что системы противовоздушной обороны страны успешно нейтрализовали эту боеголовку.

Согласно словам инсайдеров, ракета была подбита неподалеку от газового трубопровода. Отмечается, что речь шла о кассетной ракете, которая содержала в себе примерно триста боезарядов. В армянских СМИ при этом отмечают, что внутренняя часть снаряда напоминает ракеты, обнаруженные в окрестностях Степанакерта, поэтому они считают, что ее выпустил Азербайджан.

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  • Анна
  • 08.10.2020
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