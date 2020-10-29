На днях в Сети появились слухи о том, что Павел Прилучный расстался со своей новой возлюбленной Мирославой Карпович, ради которой бросил свою жену Агату Муцениеце.

Причиной для расставания назвали то, что Мирослава весьма сильно настаивает на заключении брака, и Павел не выдержал этого напора. Также сообщается, что он желает вернуть свою бывшую жену, но не знает, как это сделать.

Официально слухи не были прокомментированы, кроме того, накануне папарацци засняли Павла и Мирославу вместе. Так, они были замечены после совместного спектакля на парковке поблизости от одного из столичных супермаркетов. Их фотографии опубликовал Telegram-канал super.ru.

После того, как пара совершила покупки в магазине, они вместе отправились в свой загородный дом. Таким образом, можно сделать вывод, что слухи об их расставании являются не более чем домыслами.