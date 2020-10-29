читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях в Сети появились слухи о том, что Павел Прилучный расстался со своей новой возлюбленной Мирославой Карпович, ради которой бросил свою жену Агату Муцениеце.

Причиной для расставания назвали то, что Мирослава весьма сильно настаивает на заключении брака, и Павел не выдержал этого напора. Также сообщается, что он желает вернуть свою бывшую жену, но не знает, как это сделать.

Официально слухи не были прокомментированы, кроме того, накануне папарацци засняли Павла и Мирославу вместе. Так, они были замечены после совместного спектакля на парковке поблизости от одного из столичных супермаркетов. Их фотографии опубликовал Telegram-канал super.ru.

После того, как пара совершила покупки в магазине, они вместе отправились в свой загородный дом. Таким образом, можно сделать вывод, что слухи об их расставании являются не более чем домыслами.

Вам может понравиться

Украинский генерал рассказал о невозможности получить современное оружие

Генерал-полковник Сергей Дроздов, являющийся командующим украинскими ВВС, дал интервью «РБК-Украина». В беседе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.10.2020
  • читать 1 минуту

Эмили Ратаковски рассказала о своей первой беременности

Американская супермодель Эмили Ратаковски приняла участие в съёмках для издания Vogue, неожиданно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.10.2020
  • читать 1 минуту

Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до трёх лет

Владимир Путин продлил закон об автоматических выплатах на первого и второго ребёнка.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – дождь, до 8 °C | Королев: погода, 29 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 октября – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 29 октября – пасмурно, до 21 °C |