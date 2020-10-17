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Никол Пашинян, глава армянского кабмина, уверен, что решить возникшую ситуацию с Нагорным Карабахом можно путем использования принципа, связанного с необходимостью отделения для спасения.

Согласно сообщению, опубликованному им в соцсети «Фейсбук», данный способ представляет собой новый вариант принципа, при котором происходит самоопределение народов. Премьер Армении добавил, что с помощью него народы могут как отделяться, так и не допускать объединения со страной, где происходит геноцид или дискриминация.

По мнению Пашиняна, именно этот принцип следует сделать основой концепции Армении по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что все действия армян необходимо направить на достижение этой цели.

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