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Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил прессе о ловушке, в которой оказались азербайджанские военнослужащие. По его словам, грамотно продуманное отступление армянских войск и Армии обороны Арцах помогло завести противника в коридор, из которого у него теперь нет выхода.

Корпус, который оказался в западне, сейчас подвергается массированным ударам. Пашинян заявляет, что данный момент станет переломным и решающим. Именно от него сейчас зависит исход вооруженного столкновения.

Сложившуюся в Карабахе ситуацию прокомментировал эксперт Игорь Стрелков. Он заявил, что армянские войска действовали довольно слаженно и грамотно, однако не стоит недооценивать тот факт, что Азербайджан имеет преимущество в воздухе. Поэтому стоит ему подключить авиацию, и ни о каком коридоре не будет и речи.

Кроме того, Стрелков заявил, что у Баку гораздо больше резервов, чем у Армении, что делает его потенциальным победителям. Хотя предстоит еще целый ряд тяжелых сражений.

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