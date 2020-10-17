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Глава правительства Армении заявил, что для России настало время предпринять более решительные шаги для предотвращения дальнейшего наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе. Политик надеется, что РФ, как один из главных стратегических партнеров, сделает все, что нужно, чтобы восстановить мир на Кавказе.

То же самое, по мнению Пашиняна, должны делать США и Франция, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Они должны оказать Армении всевозможную помощь и остановить кровопролитие в Карабахе.

Напомним, что главы МИД Армении и Азербайджана встречались в Москве при посредничестве Сергея Лаврова. Они договорились о гуманитарном перемирии, которое началось неделю назад. Но уже в первые дни после прекращения огня обе страны неоднократно заявляли о нарушениях со стороны противника и продолжении наступательных действий.

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  • Анна
  • 15.10.2020
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