На 2021 год запланировала премьера второй части многосерийного фильма «Ведьмак». Чтобы скрасить фанатам ожидание, создатели сериала выкладывают в интернет фотографии со съемок.

На появившихся в интернете снимках можно увидеть Кыгыра, роль которого блестяще исполняет Имон Фаррен. Поклонники сериала отметили, что во второй части он будет гораздо больше похож на воина из-за нового костюма. Также на фото представлена армия Нильфгаарда, у которой сразу же бросаются в глаза немного видоизмененные доспехи.

Поклонники сериала заметили на снимках и двух чародеек. Одна из них, Францеска Финдабаир, изображена беременной, что, по словам фанатов, идет вразрез с книжным оригиналом Анджея Сапковского. Вторая чародейка на снимках – это Фрингилья Виго.

Точная дата выхода второго сезона не раскрывается, но можно предположить, что съемки закончатся не раньше января-февраля следующего года. Напомним, что в конце лета из-за пандемии создатели были вынуждены приостановить работу над фильмом.