Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети был размещен ролик, на котором можно увидеть, как вертолет Ми-8 вооруженных сил РФ разгоняет военных США в Сирии, устроивших новую провокацию.

Данный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 11 октября, в провинции Хасеке, находящейся в северо-восточной области страны, и населенной в основном курдами. Местные жители при поддержке американцев решили перекрыть движение российскому патрулю, который двигался в сторону Дерика, где недавно была создана новая база России.

Провокаторы решили выставить на дорогу детей и женщин, зная, что россияне не станут открывать по ним огонь или использовать иное силовое воздействие. В итоге военнослужащим пришлось припугнуть протестующих и организаторов митинга с помощью винтокрылой машины, зависшей прямо над толпой и создавшей песчаную бурю. Отмечается, что после этого митингующее разошлись, освободив дорогу бронетехнике.

Вам может понравиться

Названы самые доступные страны для российских туристов во время пандемии коронавируса

Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на информацию Международной ассоциации воздушного транспорта, рассказала о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.10.2020
  • читать 1 минуту

Бари Алибасов рассказал о реакции сына на передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов заявил, что не собирается переписывать свою квартиру на Арбате… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.10.2020
  • читать 1 минуту

В Ереване сообщили о гибели двух военных при обстреле Варденисского района

Сотрудники армянской Генпрокуратуры сообщили сегодня, 15 октября, что в ходе обстрелов Варденисского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 16 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 16 октября – небольшая облачность, до 25 °C |