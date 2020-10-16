В Сети был размещен ролик, на котором можно увидеть, как вертолет Ми-8 вооруженных сил РФ разгоняет военных США в Сирии, устроивших новую провокацию.

Данный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 11 октября, в провинции Хасеке, находящейся в северо-восточной области страны, и населенной в основном курдами. Местные жители при поддержке американцев решили перекрыть движение российскому патрулю, который двигался в сторону Дерика, где недавно была создана новая база России.

Провокаторы решили выставить на дорогу детей и женщин, зная, что россияне не станут открывать по ним огонь или использовать иное силовое воздействие. В итоге военнослужащим пришлось припугнуть протестующих и организаторов митинга с помощью винтокрылой машины, зависшей прямо над толпой и создавшей песчаную бурю. Отмечается, что после этого митингующее разошлись, освободив дорогу бронетехнике.