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В издании Авиа.Про опубликовали видеоролик, на котором, по предположениям автора, демонстрируется переброска военных из РФ в Венесуэлу.

Согласно словам журналистов, на опубликованных кадрах показаны не военнослужащие российской армии, а наемники частной военной компании. Отмечается, что они выходят с воздушного транспортника С-130 венесуэльских ВВС, приземлившегося в Гран-Баре. Автор ролика заявляет, что запись была сделана относительно недавно.

Ранее появилась информация, что наемники из России охраняют границу с Колумбией, из которой в Венесуэлу попытались проникнуть боевики, поддерживаемые Соединенными Штатами и колумбийскими властями. По-видимому, на борту транспортного самолета находились только военные, так как разгрузка техники не осуществлялась.

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