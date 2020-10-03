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Привлечение для съемок рекламных роликов полуголых девушек, а также сюжеты с эротичным уклоном никак не влияют на эффективность продвижения брендов и продуктов. Такой вывод сделали итальянские эксперты, которые провели масштабное исследование с привлечение большого количества потребителей.

Они организовали опрос, в ходе которого демонстрировали участникам рекламу одного и того же товара, но в двух вариантах. В первом продукт либо услуга продвигалась с помощью изображений оголенных девушек, а во втором – просто официально сообщалось о преимуществах товара.

После этого ученые спрашивали участников опроса, какой продукт они бы приобрели для себя. Оказалось, что мужчины вообще не смотрят на рекламу, так как абсолютно к ней равнодушны. Женщины же в подавляющем большинстве выбирали второй вариант, так как первый им казался отвратительным.

Впрочем, если удачно совместить вышеназванные подходы с хорошим чувством юмора, то подобная рекламная компания может, что называется, “стрельнуть”. Пример вы можете видеть на фотографии, выбранной в качестве иллюстрации к новости – в своё время этот рекламный шаг Nikon стал “вирусным” и набрал значительную популярность, причём не только в Интернете.

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