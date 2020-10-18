Звезда мировой оперы Анна Нетребко поделилась в Instagram фотографией, продемонстрировав на ней просто гору своей обуви – в буквальном смысле.

На фото можно увидеть множество обуви Нетребко, среди которой как туфли, так и различные босоножки. Вся обувь имеет различные цвета и украшения – камни, блестки, вышивка. Есть и простые однотонные туфли, на шпильки и на танкетке, и так далее. На одной фотографии вся обувь свалена в кучу, еще на другой – расставлена на специальной полке.

Отвечая на вопрос подписчицы, певица рассказала, что некоторой её обуви уже около 15-ти лет. И это только летняя обувь, а, как предположили подписчики, на демисезонную и зимнюю обувь у оперной певицы отведена ещё одна комната.

Подписчицы в комментариях выразили восторг такой богатой коллекции Нетребко, и рассказали, что им до неё далеко – у них набирается максимум пара десятков пар обуви.