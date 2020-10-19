Геннадий Онищенко, ранее занимавший пост главного санитарного врача РФ, прошелся катком по службе безопасности американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что в ведомстве работают безалаберные сотрудники, не справляющиеся со своими прямыми обязанностями.

Причиной критики стал факт заражения коронавирусом помощницы Трампа Хоуп Хикс. По словам Онищенко, у «этой лахудры» могло ничего и не быть. Но у нее «появилась картина», после чего служба безопасности, наконец, «очухалась». Из этого следует, что ранее никто никаких тестов сотрудникам администрации Трампа не делал.

Онищенко также заявил, что охрана ничего не делала, чтобы предотвратить заражение, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов входит в группу риска.

Напомним, что Трамп заявлял о том, что заболел Covid-19 в начале октября. Однако уже через пару дней он сообщил, что болезнь побеждена и вернулся к работе.