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Джастин Гэтжи, боец MMA из Соединенных Штатов, раскрыл имя спортсмена UFC, которого он презирает сильнее всего. Речь идет о его соотечественнике Колби Ковингтоне.

Согласно его словам, на камеру Ковингтон выглядит добродушным и хорошим человеком, однако в действительности он является трусом и фальшивкой. Гэтжи добавил, что презирает его сильнее, чем кого-либо, если не учитывать маньяков и педофилов. Он бы с превеликим удовольствием отвесил ему пощечину.

Американец заявил, что его отношение к Ковингтону поменялось 14 сентября, после того как тот встретился с Дональдом Трампом, американским лидером. Когда встреча завершилась, боец пожал руку президенту, а затем поднес ее к лицу – это привело в замешательство пользователей.

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