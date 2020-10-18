Давид Манукян на своей странице в Instagram опубликовал пост с Ольгой Бузовой, заявив, что 17 октября – очень важная для пары дата.

В подписи он указал, что для него это не просто 17 октября, и когда-нибудь он об этом поделится. Поклонники тут же стали предполагать, что именно произошло между Бузовой и Давидом в этот день. Некоторые начали думать, что рэпер 17 октября сделал Ольге предложение, другие же заявили, что в этот день певица отказала двум финалистам «Плана Б».

Слухи о помолвке начались как раз около года назад, когда Бузову заметили с кольцом на руке. Однако сама она отрицала это и заявила, что рассказала бы о помолвке в Stories.

На звёздной дорожке мюзикла «Шахматы» журналисты задали Бузовой вопрос, с чем связан пост Манукяна, и та дрожащим голосом заявила, что не имеет к этому никакого отношения. Этим самым она практически подтвердила, что между ней и Манукяном произошёл конфликт, и дело почти дошло до расставания.