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Ольга Бузова в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказала о том, что ей предстоит сделать операцию для того, чтобы участвовать в шоу «Ледниковый период».

По словам певицы, у неё есть старая проблема – косточка на ноге, и она ежедневно испытывает непрекращающуюся боль. Ранее ей уже проводили операцию, но сейчас эффекта от неё уже не осталось, и косточка теперь вновь растёт.

Бузова поделилась, что после тренировки на коньках косточка выпирает и воспаляется. Возвращаясь домой, ей очень хочется её просто оторвать. Кроме того, из-за большой нагрузки ей пришлось отказаться от ношения каблуков.

После тренировок она, как настоящий профессиональный спортсмен, отправляет в клинику поправлять здоровье. Однако повторной операции избежать ей не удастся.

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