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Ольга Бузова похвасталась своим поклонникам тем, что её имя было занесено в Книгу рекордов России.

Причем, как певица сообщила, её занесли в Книгу дважды. Первый сертификат ей был присвоен за то, что в России и СНГ у неё наибольшее количество подписчиков. Второй раз она была занесена как самая влиятельная девушка, которая имеет в Instagram больше всего подписчиков.

Отмечается, что в данной соцсети уже более 22 миллионов людей, подписанных на Бузову. Ранее певица уступала Хабибу Нурмагомедову, на которого в настоящее время подписаны 21,8 миллионов человек.

Бузова высказала своим поклонникам благодарность за их искренность и поддержку. Также в публикации она поделилась фотографией на которой держит в руках один из полученных ею сертификатов.

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