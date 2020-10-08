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Музыкант Олег Газманов пожаловался на финансовые трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда», сейчас у него нет средств для того, чтобы платить своей команде. А в неё входят гитаристы, звукорежиссеры, и многие другие. Всего в команде состоит 17 различных специалистов, которым требуется платить зарплату.

Однако, так как сейчас нет концертов и корпоративов, платить им просто не из чего. Также на критику пользователей Сети, которые заявили, что знаменитости являются весьма богатыми людьми, Газманов сообщил, что таких артистов во всей России наберётся лишь с полсотни, а остальных пандемия вогнала в весьма сложную ситуацию. По словам Газманова, сейчас умирает целая индустрия, и никто не хочет им помогать. Такое стечение обстоятельств сам артист находит весьма разочаровывающим.

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