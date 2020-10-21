Модель Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала Vogue Czechoslovakia. Фотография появилась также на Instagram-странице журнала.

В кадре совершенно обнажённая Шейк позирует, стоя на каменной вазе на фоне большой ограды из растений. Самые пикантные места модель прикрывает квадратными тарелками от Versace. Образ был дополнен крупными серьгами Versace, а также жёлтыми туфлями.

Авторами фотосессии, как отмечается, являются братья Лука и Алессандро Морелли. В новом выпуске журнала появится статья о Шейк и её сотрудничестве с Versace, которое длится уже не один год.

В комментариях поклонники высоко оценили фигуру модели, и назвали её божеством на пьедестале, отметив, как прекрасно и сексуально она выглядит.