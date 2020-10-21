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«Военно-промышленный курьер» рассказал о том, как вооруженные противостояния в Ливии, НКР и Сирии подпортили репутацию российским ПВО-комплексам «Панцирь-С» и С-300. При этом журналисты издания подчеркивают, что во всех этих конфликтах важную роль в уничтожении ЗРК сыграли беспилотные аппараты.

Авторы статьи рассказали, что БПЛА становятся одним из основных видов вооружения, что не удивительно. Ведь эти аппараты могут выполнять боевые задачи даже в тех районах, где люди просто не могут находиться по разным причинам.

Беспилотники, помимо всего прочего, не всегда корректно определяются средствами ПВО. Мало того, иногда С-300 и «Панцири» просто не «видят» беспилотники, которые подлетают на расстояние удара. Эксперты уверены, что в скором будущем многими странами будет использоваться уже известная тактика роя беспилотных аппаратов, сбивающих ЗРК с толку.

Одной из причин, по которым Азербайджан успешно применяет беспилотные аппараты, авторы статьи назвали поставки этого вооружения из Турции. В публикации говорится, что Армения вполне могла бы ответить, используя точно такие же БПЛА, как турецкий «Байрактар». Однако она этого не может сделать из-за отсутствия подобного вооружения у РФ.

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